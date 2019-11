Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 24 de noviembre de 2019, p. 15

Si el actual gobierno no le garantiza suficientes recursos económicos y humanos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), podría generarse una crisis humanitaria en ese ámbito, la cual no tendría razón de ser, pues aceptar algunas de las 80 mil solicitudes que han recibido las autoridades no alteraría demográficamente al país.

Así lo afirmó el investigador Pablo Yankelevich, especialista en estudios latinoamericanos, quien advirtió que en México están comenzando a surgir manifestaciones xenófobas y racistas contra los refugiados, sin darse cuenta de que su presencia no significa ningún peligro, y sí en cambio haría más rica y diversa a la nación.

En entrevista a propósito del lanzamiento de su libro Los otros, el académico de El Colegio de México recordó que el país muy probablemente cerrará 2019 con unas 80 mil solicitudes de refugio, las cuales significan un aumento de más de 6 mil 200 por ciento con respecto a las mil 300 que recibió en 2013.

La Comar está altamente capacitada y tiene enorme experiencia en temas de refugio, pero si no tiene el dinero y el personal suficiente para darle un trato especial a cada solicitante y manejar esta situación, sí se va a gestar una crisis humanitaria y habrá problemas , alertó Yankelevich.

Al mismo tiempo, el investigador y académico enfatizó que aunque 80 mil solicitudes de refugio es un número alto, en realidad no es una cantidad significativa para un país que tiene cerca de 130 millones de habitantes, por lo que no representa un peligro en absoluto ni lo desequilibraría demográficamente.