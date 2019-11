Se quejó de que en Migración no le dieron información sobre su derecho a solicitar refugio; sólo me dijeron de la deportación . Una vez fuera, con el apoyo para seguir un proceso de asilo, el reto ha sido encontrar casa y escuela para sus hijos, pues aunque acude para apuntarlos , no hay cupo para ellos. “Yo diría que no lo discriminen a uno sólo porque es migrante, porque uno necesita trabajar y sacar a sus hijos del peligro (…) Como madre uno necesita protección para sus hijos, porque es el dolor más grande que ellos sufran”, pidió Angélica.

Anelís vivió el proceso de solicitud de refugio en libertad, y si bien agradece no haber caído en una estación migratoria ( nos cuentan que todo está sucio ), la ruta para llegar a México fue dura y transcurrió entre robos y extorsiones. Nosotros venimos acá salvando la vida de nuestros hijos y la de nosotros , y a pesar de que en el país se piensa que todos los centroamericanos son ladrones o huevones , lo cierto es que nosotros no venimos a este país a robarles, venimos por proteger a nuestros hijos, buscando apoyo como seres humanos y como padres .