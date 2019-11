Athié –quien forma parte de un grupo de siete ex aspirantes a la dirección de la CNDH que interpuso amparos contra la asunción de Piedra– consideró que el órgano no podrá funcionar adecuadamente si la nueva ombudsperson se empeña en ejercer su cargo, a pesar del rechazo que ha generado su nombramiento y su cercanía con el Presidente.

Lo que quiere el gobierno es dar por hecho que ya asumió la señora [Piedra] y normalizar su papel, como si llegar de la forma en que lo hizo no fuera algo grave. Si nos desechan los amparos [de impugnación al nombramiento], nos vamos a tener que ir a instancias internacionales, pero el Estado mexicano tendrá que asumir su responsabilidad , señaló el ex sacerdote católico.

Así lo afirmó Alberto Athié, uno de los ex candidatos a ocupar el puesto de ombudsperson, quien consideró que el Presidente de la República no sólo está debilitando a la CNDH, sino también a otros organismos autónomos construidos por la sociedad civil en años de lucha, para crear un modelo de control hegemónico y autoritario.

▲ El ex sacerdote católico Alberto Athié, en imagen de archivo. Foto Carlos Ramos Mamahua

“Si la señora no hubiera asumido, le diría que estamos con ella, pero se trató de una imposición. Sería mejor decir ‘si no quedo, no quedo, pero quien sí, que lo haga legal y legítimamente’, por eso vamos a darle seguimiento a su administración, con un monitoreo constante de todas sus acciones”, dijo.

El activista antipederastia clerical lamentó los ataques en su contra por López Obrador –quien descalificó su trabajo, aunque al mismo tiempo admitió que no lo conocía–, y afirmó que más allá de que el mandatario no sepa de él personalmente, lo grave es que no conozca de diversos temas de derechos humanos ni respete a los organismos autónomos.