L

as residentes en el asilo con frecuencia vienen a comprarme hilos o estambre. Platicamos. Como los vecinos lo saben me preguntan si me han dicho algo. Sé por dónde van pero me hago pato y les pregunto a qué se refieren. ¿A qué más? A la fiesta que –se dice– ellas organizaron el pasado diciembre con dos galanes, al parecer bailarines que les dieron un show casi desnudos. Les aseguro que todo es puro cuento. Nunca he sabido mentir. Cuando lo hago se me enchueca la boca. Qué bueno que mis conocidos no lo han notado. De otro modo dirían que soy una embustera de marca.

I

La verdad es que sí hubo fiesta navideña en el asilo. Doña Fátima, orgullosa de haber sido la promotora, recuerda cada detalle de la aventura. Cuando viene a la sedería busco pretextos para que vuelva a contármelo todo: desde cómo se pusieron en contacto con Max y a Roy, los bailarines, hasta la despedida a las 10 de la noche. Por desgracia su entusiasmo y el de sus animadores se desbordó en el momento del adiós: con sus carcajadas y aplausos despertaron a Justo quien inmediatamente –sin importar la hora– llamó a Valles, el administrador, y lo puso al tanto de la infracción cometida por las señoritas.

Como era de esperarse, a la mañana fueron citadas en la dirección. Valles pidió detalles de la fiesta. Intentó romper el terco silen-cio de las acusadas con una promesa: no diría ni media palabra de lo ocurrido a los patro-nos ni a las vacacionistas. Que estuvieran tranquilas: por esta vez la falta, aunque gravísima, sería perdonada. Concluyó sonriente y con una advertencia: en caso de reincidencia no quedaba más alternativa que la expulsión.

II

Sé que a doña Fátima la enorgullece recordarlo y por eso le pregunto cómo se le ocurrió organizar la fiesta. Me cuenta que siempre, a mediados de diciembre, después de meses de no visitarlas, vienen las familias para llevarse a sus parientas asiladas a fin de que celebren las fiestas decembrinas en casa. El personal, excepto Justo, el velador, aprovecha para tomarse dos semanas de descanso. Nos traen comida de la fonda.

Fátima me dice que Idalia, Francisca, Concepción, Raquel y ella, al no tener parientes que las inviten, se quedan en el asilo desierto, tapizado de adornos navideños. Sin sus compañeras ni rutinas que seguir, los minutos se les vuelven de plomo. Pasan la mayor parte del tiempo en el salón de usos múltiples durmiendo o jugando a la lotería. A ratos conversan. Recuerdos, lamentaciones, miedos: todos iguales.

Su única celebración navideña es la comida que les brindan dos miembros del voluntariado que, para animarlas, les regalan sombreritos de cartón. El menú es siempre el mismo. Al final se hace un brindis –sidra mezclada con refresco de grosella– y se reparten los regalos, nada memorables.

III