El primer partido de la clase obrera

ace 100 años, el 24 de noviembre de 1919, se fundó el Partido Comunista de México (PCM), primer partido de la clase obrera que jugó un papel clave en las transformaciones de la época postrevolucionaria. El PCM fomentó la formación de varios de los más trascendentes sindicatos nacionales de la industria, así como organismos independientes de campesinos y sectores populares que impulsaron el movimiento agrario, inquilinario, cultural revolucionario que reivindicó los derechos de la mujer, el muralismo, la vinculación a nivel internacional con luchas patrióticas, revolucionarios y socialistas tanto en la URSS como en América y el mundo. Recordemos el papel del periódico El Machete y de los más grandes artistas e intelectuales de la época del partido que en su momento fue un aliado y apoyo fundamental en el gobierno de Lázaro Cárdenas para la Expropiación Petrolera, la Reforma Agraria y los avances en Educación, entre otros. Conmemoremos viendo hacia el futuro de la 4T y la lucha contra el neoliberalismo y el neocolonialismo.

Pablo Moctezuma Barragán/Mexteki

Militancia con mística

A 100 años de fundado, el Partido Comunista Mexicano (PCM) deja un legado que desafortunadamente no se encuentra con facilidad o en muchos casos no existe: la militancia plena, aun a riesgo de la seguridad personal, por compromiso asumido, porque sí, por convicción, sin esperar nada a cambio; sin trueques ni dietas ni cargos; vaya, sin siquiera reconocimiento. Es el militante al que el Che llamaba hombre nuevo : entregado, dispuesto, desprendido, solidario. La formación política debe tender a su integración, no sólo con el estudio, análisis, discusión, sino con el compromiso y ejemplo. Ha sido un gesto apreciado que los restos de Arnoldo Martínez Verdugo y Valentín Campa reposen en la Rotonda de las Personas Ilustres. Pero la mejor consecuencia de sus vidas de militancia con mística se-rá la multiplicación de aquellos es-fuerzos enarbolada ahora por nue-vos brazos para sus estandartes.

Miguel Ángel Guzmán

Por un mejor homenaje

100 años del Partido Comunista Mexicano, y cada día que pasa se percibe que el entusiasmo y la voluntad por el socialismo ha venido a menos. Por ejemplo, el maestro Manuel Pérez Rocha escribía hace algunos años que en la Facultad de Economía ya no existía la efervescencia izquierdista de décadas anteriores (no recuerdo las palabras exactas). O bien, se percibe que en Morena son pocos los que sostienen la necesidad de la lucha por el socialismo.

Fue buena la idea de llevar los restos de ilustres comunistas a la Rotonda de las Personas Ilustres. Pero estoy seguro que Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo preferirían como homena-je que se retomara la lucha por el socialismo.

Se derrumbó el Muro de Berlín, se destruyó la obra de Trotski y de Lenin, la URSS. Pero sus ideas y las de Carlos Marx y Federico Engels aún tienen vigencia y están actualizadas por un gran número de teóricos modernos.