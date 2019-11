Después, esa energía se extiende y nos permite sentir que estamos y seguimos juntos; no sabemos si mañana seguiremos tocando, si Caifanes va a seguir tocando después del último concierto de este año. No lo sabemos ni queremos saberlo, pero en ese momento nos sentimos unidos, disfrutamos y compartimos .

Prosiguió: Hay una parte interna que me cuestiona la existencia; incluso estar sobre el escenario y ver a toda la raza me obliga a hacer un análisis constante. Además, tengo un agradecimiento enorme, que no puedo describir, al ver lugares llenos, con jóvenes cantando y disfrutando. Ha sido una sorpresa notar que no hay brecha generacional, sino hilo conductor .

El intérprete se definió como una maquinaria en proceso, que comete muchos errores y aciertos. En realidad, estoy todo el tiempo en esa constante contradicción o pensamiento. Así estoy en este momento como padre, pareja, ser humano, hombre, músico; como un todo para encajar en un espacio .

Tras aclarar que no sabe de política , Hernández, compartió su visión personal sobre la situación actual en diversos países. Son momentos de cambios muy claros; Latinoamérica siempre ha sido un ente en constante transformación. Pero tenemos que entender que cada nación merece ese cambio con soberanía; no pueden entrar influencias del extranjero a empujar o provocarlo. Tiene que ser de forma interna y natural, esto es un principio que siempre he creído y mantengo , expresó.

Incluso, es una nueva expresión de la juventud que no está conforme con el mundo que vivimos; también la política, en general, tiene que cambiar. Esta visión del capitalismo ya entró a niveles verdaderamente peligrosos; y por otra parte, la izquierda necesita reformarse; además la gente está pensando diferente y el mundo va muy rápido .

Al retomar el tema creativo, el cantante dijo que prefiere componer cuando está “desconectado. Necesito no distraerme, trabajo medio aislado donde me sienta cobijado por cuatro paredes, en un rincón. Ahí me siento cómodo, lo cual no podría hacer durante la gira porque estoy de arriba para abajo y mi mente está en ‘mañana tengo que tomar el vuelo, el concierto, la prueba de sonido, entrevistas’; es una dinámica de trabajo que me distrae para sentarme a escribir”.

¿En ese camino –se le pregunta– se enfila tu hija?

–Zoey está en una etapa de creatividad muy bonita, compone sus canciones, está cantando de manera muy íntima; lo compartí en redes sociales para mostrar lo que está haciendo. Agradezco públicamente la respuesta que tuvieron para ella”.