Consideró además: Una de las cosas que estamos descubriendo es que la derecha no tiene una vocación democrática verdadera, como tanto decían. Es cierto que una señora aparece diciendo que con sus impuestos paga el salario del Presidente, pero los 30 millones que votaron por él pesan más que ella. Como si ella fuera la única que paga impuestos .

Voces simplistas

Mendoza agrega: “Esta crítica derechista parte de simplificaciones enormes; por ejemplo, en febrero de este año ya había marchas de 40, 50 o 200 o 300 personas pidiendo la renuncia del Presidente, llamándole dictador. No soy ni remotamente defensor de Andrés Manuel López Obrador, pero no hay proporción. A estas alturas, este abuso del lenguaje tiene ya otras connotaciones, pues hay virulencia y relevancia mayores en estas protestas; ya se escuchan de otra manera, son más escandalosas.

“Desde el día de toma de posesión del Presidente comienzan a haber mensajes desproporcionados; incluso hubo uno que comparaba a López Obrador con Hitler. Al principio es un delirio, pero ahora hay mucha más gente que empieza a compartir y a tragarse esos mensajes y esos discursos. Esto es algo que Carlos Fazio llama ‘la homosintonización’, a lo que los medios de comunicación se alinean y comienzan a repetir una y otra vez hasta que la gente termina intoxicada de no saber si lo que se dice es o no verdad porque cuesta mucho refutarlo. Incluso, en Internet y redes sociales es muy difícil llegar a la información no hegemónica sobre determinados temas.

Ahora, por ejemplo, se ha abierto un poco la información sobre Venezuela, pero para que se tuviera conocimiento de las versiones que da el gobierno de ese país, tienes que escarbar muchísimo porque no hay una cortina de humo, sino varias y también cortinas de concreto, hasta que llegas a la información.

Carlos Mendoza concluye: “Este tipo de reacciones de la ultraderecha en nuestro país se dan porque la figura de López Obrador polariza mucho; no sé qué tanto sea responsabilidad suya, aunque seguramente tiene alguna, pero es producto de sus campañas presidenciales de 2006 y 2012. Esto es consecuencia de un trato poco escrupuloso de estar satanizando a una figura de la oposición, y ahora, pase lo que pase, una parte de la gente ya está predispuesta hacia López Obrador, y esta porción tiene más bocinas que los 30 millones que votaron por él.

“Por ejemplo, en la televisión abierta –me ha pasado–, en tres canales diferentes ves tres críticos de López Obrador en el mismo horario. Ahí no hay un equilibrio que represente la opinión de esos 30 millones, aunque en alguna proporción sí está contrarrestado en Internet, como YouTube, Twitter y Facebook. No obstante, la gente continúa viendo televisión abierta, si no la ultraderecha no le apostaría a tener una corriente hegemónica en ese medio. La televisión abierta continúa influyendo a los espectadores”.