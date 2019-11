Los comerciantes aseguran que si bien es un servicio que puede servir para erradicar la inseguridad, al no cargarse dinero en efectivo, es necesario que haya mayor publicidad para que la gente lo conozca, pues hasta el momento solamente se hacen dos o tres pagos por día mediante CoDi.

María Jiménez, encargada del puesto de periódicos, lleva 25 años trabajando en ese lugar. Tiene 65 años. Asegura que no le es complicado usar CoDi, pero la gente aún no lo conoce. Aquellos que entienden cómo funciona son extranjeros que pasan por el local y quedan sorprendidos por ese sistema de pagos, pues a escala mundial ya es una realidad.

Creo que le hace falta más publicidad. Le entiendo. A veces me cuesta trabajo, porque mi hijo fue quien lo puso, pero para que las ventas sean mayores por ese medio pienso que es necesario que le den más publicidad , subraya.

Patricia, comerciante de 46 años, tiene su tienda en República de Cuba casi esquina con Eje Central. Es un local de paso. En promedio hago dos o tres operaciones con gente que ya lo usó. Para que lo conozcan más personas se necesita más publicidad , expresa.