“Nosotros, como la industria en general, estamos cambiando, pero sin descuidar el mercado tradicional, ‘la parte física de la música’, por así llamarla, y que seguimos abasteciendo en diferentes tiendas. Apostamos a todos, pero no descuidamos la parte física, porque es esencial y nuestro origen. Es un mito decir que la industria desapareció, pues sigue vigente y diversificada”, comentó en entrevista.

El Internet y las aplicaciones parecen haber logrado lo que no pudieron operativos policiacos y campañas preventivas empresariales: reducir la piratería en la música.

Mayoría de ingresos

Incluso, señaló, “la venta digital ya no es tan importante como hace 10 años, cuando la música se bajaba de iTunes y se podía grabar en un cidí, porque desde hace tres o cinco años se puede bajar sólo una aplicación. Ahora es más importante el streaming, porque lo que gente escucha en Spotify o ve en YouTube genera un ingreso para la compañía, sea por los anuncios que se exhiben cuando el acceso es libre o por lo que pagan los suscriptores de los servicios premium. Grosso modo, 40 por ciento de ingresos de la compañía vienen de ahí”.

Si bien dijo que las nuevas generaciones prefieren y están más habituadas a consumir música de manera digital, aclaró que no excluyen la compra de un disco compacto, sobre todo cuando hay presentaciones de cantantes o grupos de su preferencia que están en boga, porque como fans quieren tener un recuerdo en foto o en disco que pueden ser autografiados.

El directivo consideró que el cidí persistirá décadas, complementándose con las nuevas tecnologías. Además, cada vía cuenta, tiene nicho propio de consumidores. El disco no desaparecerá, enfatizó, de la misma manera en que no lo hicieron la radio o el cine con la llegada de la televisión. Más en países como México, donde la tecnología no llega a todas partes.

Además, para las generaciones que crecieron con el disco compacto sigue siendo habitual acceder a la música de esa manera. El vinilo es un claro ejemplo de ello, porque formalmente desapareció en 1992. Pero resurgió por la calidad de su sonido en medio del boom de la música digital, y aunque al principio se pensó que era una moda, su producción y ventas siguen en ascenso, puntualizó el directivo.