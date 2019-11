Felipe Ángeles se sitúa en un ambiente de zozobra del México posrevolucionario, donde el general se encuentra sometido a juicio sumario a cargo de un consejo de guerra que pretende desestimar su valerosa participación en la Revolución Mexicana. Ese comité está constituido por ex compañeros de armas que le dan la espalda al artillero chihuahuense y tergiversan los hechos con falsos testigos, además de escudarse en una Constitución cuya vigencia era cuestionable.

“El texto de Elena Garro rememora con gran aliento poético la humanidad del héroe a la altura del arte y logra conmover no sólo nuestro ánimo, sino su conciencia, haciéndonos ver la máxima del conocimiento histórico que nos descubre como sujetos de memoria y acción.

La obra es un llamado a recuperar el legado humanista y los valores democráticos de un personaje olvidado de la Revolución Mexicana, aterrizándonos en el presente con absoluta actualidad. También nos empeña en continuar pensando que, hacia el futuro puede existir esperanza si se vive y actúa con congruencia ética y acción poética.

Por su parte, el actor Rodolfo Arias, quien interpreta a Felipe Ángeles, aplaudió la ideología de su personaje y reconoció que no cualquiera sostiene una convicción humanista, progresista, solidaria e inspiradora .

La verdadera aportación que hizo Ángeles a este país no ha sido reconocida y justa en la apreciación de las cuestiones oficiales culturales de los sexenios pasados. Por eso me llena de orgullo tratar de llenar a ese monstruo de hombre que me hace revalorar mi vida, así como la de mis compañeros.

En la puesta en escena participan 25 actores, entre ellos Pueblo Gastón Melo, Marta Aura y Victoria Benet, integrantes del elenco estable de la CNT.

Finalmente, Jesús Hernández, responsable de la escenografía acotó: “Pareciera que el foro no tiene demasiada profundidad, pero para poder rememorar el juicio del general –con la presencia de todos los actores– el espacio es idóneo. Espero que los espectadores salgan muy emocionados y reflexivos”.

El montaje Felipe Ángeles se presentará del 28 de noviembre al 29 de diciembre, jueves y viernes a las 20 horas, así como sábados y domingos a las 17 y 19:30 horas, en el teatro Reforma Juan Moisés Calleja (Burdeos 22, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc). La entrada cuesta 250 pesos.