ace mucho tiempo que los concursos de oposición no son una vía para que profesores con contratos temporales en la UAM logren estabilidad laboral. Pero esto no había sido reconocido como ahora lo hizo (8/11/19) el presidente de una comisión dictaminadora en reunión con numerosos académicos. En esos concursos tienen preferencia quienes cumplen con el retrato hablado de una visión aristocrática de la profesión y no los que tienen años como temporales. Y ahora existen en la UAM dos clases de académicos claramente distinguibles: por un lado una que vive y trabaja confortablemente y por otro un precariado que, a pesar de sus maestrías y doctorados gana menos de 10 por ciento del sueldo de los primeros, tiene contratos de medio tiempo, trabaja semanas sin paga, debe concursar cada cinco meses, tiene hasta 10 años en esa condición y demuestra cotidianamente su capacidad académica e importantes grados de responsabilidad y compromiso.

En este contexto todavía algunos académicos defienden la excelencia académica, una condecoración de uso presuntuoso que encubre beneficios propios y concita respuestas enconadas y diagnósticos de lopezobradorismo a quienes critican. Para ellos el único camino realmente meritorio es el concurso de oposición.

Pero eso no es cierto, en la UAM existen dos vías de ingreso de profesores: la del concurso de oposición –una sola evaluación– y otra, mucho más exigente, de trayectoria, que es una verdadera carrera académica. Así, una estudiante a punto de egresar de la UAM puede concursar por un puesto temporal como ayudante. Si lo obtiene, años después tiene derecho a buscar una plaza definitiva de profesor asistente mediante un concurso preferencial (es decir, sin otros aspirantes). Si lo gana, luego de años puede solicitar se evalúen sus avances académicos con fines de promoción a asociado y, posteriormente, lo mismo para titular. Esta ruta de ingreso que dura una década aprovecha el talento generado por la propia universidad, crea una planta académica muy bien preparada y vinculada a la institución y a sus estudiantes y tiene una lógica muy distinta a la imperante, que privilegia a un mercado nacional de académicos que concibe como uniformes e intercambiables a profesores e instituciones y que con una sola evaluación determina quién debe ser profesor titular de por vida.