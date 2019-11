Georgina Saldierna, Ana Langner y Yolanda Chio Peña

Reporteras y Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de noviembre de 2019, p. 7

Las dirigencias nacionales de PAN, PRD y MC criticaron ayer el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado para 2020; consideraron que no promueve la inversión privada, permite el uso discrecional y clientelar de los recursos y no apuesta por la seguridad y el crecimiento económico. En contraposición, Morena sostuvo que con este proyecto ahora sí los recursos se destinarán a rubros prioritarios.

Marko Cortés, presidente del PAN, estimó que el PEF seguirá generando contracción económica, no va a despertar el crecimiento de la economía y la generación de empleos.

Consideró lamentable que se debilite a los organismos autónomos, como INE, Inegi y Derechos Humanos y, en cambio, se fortalezcan los programas clientelares.

Clemente Castañeda, dirigente de MC, señaló que el proyecto no recoge las causas ni las aspiraciones de los mexicanos. Preocupa que no hay congruencia entre el presupuesto y las reformas impulsadas por esta administración, pues se hizo una modificación constitucional en materia de seguridad pública, pero no hay un esfuerzo claro para fortalecer a las policías locales, indicó.