an conocido a alguna niña que se llame Lulú y tenga el anhelo de llamarse Antonio? ¿O a algún niño que llamándose Manuel pida a sus padres y a sus amigos que mejor le llamen Malena? En todos mis años de maestra y sicóloga no he conocido un solo caso en el que el conflicto de identidad sexual se exprese en preocupación por el nombre. Sin embargo, en la Ciudad de México, que es una de las más peligrosas para los niños y una de las ciudades del mundo que menos calidad de vida les ofrece, hay un grupo de diputados de Morena empecinados en una ley para ese falso problema: que los menores puedan decidir cambiar nombre y sexo en su acta de nacimiento por vía administrativa.