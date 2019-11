¿Y la pensión a jubilados del SEM?

ada fuera de la ley. Nadie por encima de la ley. Estas afirmaciones del Presidente las creía a pie juntillas, porque he sido su elector desde 2006. He dejado de creerlas al ver que no parece haber la menor intención de cumplir con el mandato de la reforma a la ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM), publicada el 19 de abril de 2018, en el que se ordena pagarle a los miembros jubilados del SEM una pequeña compensación suplementaria a la exigua pensión que reciben del Issste. ¿Será que el Presidente nos considera muy poco rentables electoralmente?

Desde el 19 de abril de 2018 han fallecido ocho embajadores y decenas de integrantes de menor rango jubilados del SEM de carrera. ¿Estarán esperando las autoridades a que nos muramos todos los jubilados del primer servicio civil de carrera de nuestro país que tanto prestigio le ha dado a México –como recibir los dos primeros premios Nobel de nuestra historia– para ahorrarse unos centavos?

El monto de la compensación suplementaria no representa ni una centésima parte del presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y mucho menos del presupuesto del sector público. Es como quitarle un pelo a un gato .

Pero con esa compensación es posible que alguno de los compañeros fallecidos hubiera podido pagar un mejor servicio médico y sobrevivir. Lamentablemente, tengo que suponer que nunca cumplirá el gobierno con ese mandato de ley, a pesar de que funcionarios menores de la SRE nos han asegurado que ya disponen del recurso necesario para cumplir esa obligación legal ( y moral ) tanto en el año que corre como en 2020.

Nada fuera de la ley. Nadie por encima de la ley. Salvo el grupo en el poder. ¿O no?

Leonardo French Iduarte, embajador de México en retiro

En ese breve espacio de la vida

Tenemos mucho que aprender,no de Sócrates, sino de los pajaritos del campo; de la pureza de la lluvia cayendo; del alegre retorno de los ríos a la mar; de la inocente sonrisa de un niño; de la efímera belleza del arcoíris; de una flor abriendo, del extraordinario regalo de la vida, del eterno girar de las estaciones y que todo, todo, termina… para volver a empezar.

Carlos Noriega Félix, El Almanauta

Enriquecerán informes policiales de detenidos

Se informa que el registro nacional de detenidos (RND) se pone a disposición de cualquier ciudadano dando a conocer la identidad de los detenidos, así como información reservada para ser accedida únicamente por las autoridades policiales, ministeriales y judiciales.

Me parece que es de enorme importancia esta noticia, considero que es un avance de gran relevancia para la 4T de nuestro país y que no debe pasar desapercibido por diversas razones:

1. Los policías, guardias nacionales, investigadores de caso etc., que ponen a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos, podrán enriquecer sus informes policiales con mayores elementos para el proceso como lo son, reincidencias, fotografías y expedientes criminales de los detenidos y, con ello, mejorar los índices de sentenciados.

2. La población en general se percatará de la efectividad de las acciones policiales y por tanto se avanzará sustancialmente en la credibilidad tan deteriorada de las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

Estos avances en la procuración de justicia mediante la transparencia de la información de que disponemos los ciudadanos, debe continuar con mejoras en los procesos informáticos para ir ganando credibilidad y participación de la sociedad, algunos ejemplos serían incluir en el acceso a los ciudadanos, si los detenidos tenían orden de aprehensión o si sólo fue detención en flagrancia, si ésta contaba con denuncia y si así fuera informar el folio o número de la misma.

No hay mayor satisfacción para un ciudadano que denuncia un hecho delictivo o una falta administrativa que conocer que fue atendida, y en su caso el infractor fue detenido, solo así lograremos confianza en nuestras autoridades. Felicitaciones para la plataforma México que ha logrado estos avances tan importantes para el cambio.

Gustavo Deffis Ramos

Invitaciones

Foro Nacional de la Militancia de Morena

Hoy, en el local de telefonistas, Río Neva 16, a partir de las 10 horas, se realizara el tercer Encuentro Nacional del Foro de Militantes deMorena, con la siguiente orden del día: consecuencias legales y políticas del acuerdo firmado por la presidenta en funciones del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polevsky, la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, y Héctor Díaz Polanco, de la CNHJ, para la celebración del Consejo Nacional extraordinario el 30 denoviembre. Situación política del país y las tareas de morena.Organización por circunscripción y tareas.