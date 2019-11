Arturo Cano

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 23 de noviembre de 2019, p. 20

La Paz. El Palacio Quemado, sede del Poder Ejecutivo, se vistió de gala para recibir al cuerpo diplomático acreditado en el país. Se pudieron contaron 42 diplomáticos, entre embajadores y representantes de organismos internacionales.

Luego de los discursos dio inicio la salutación. En el centro, acompañada de militares, la autoproclamada presidente interina se dispuso a sonreír a los embajadores.

Quizá como una prueba de que Dios ha vuelto a entrar al Quemado, el primero en estrechar la mano de Jeanine Áñez –además de orador a nombre de sus colegas en su calidad de decano– fue el nuncio apostólico Angelo Accatino. Clic, hicieron los fotógrafos. Siguió la embajadora de Japón, clic. El de Suecia, clic.

Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. La ametralladora de flashes anunció que era el turno de Bruce Williamson, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos.

Antes del acto protocolario, Áñez había llegado fuertemente resguardada, aunque el acceso a la plaza de marras es restringido.

En un reconocimiento tácito de las dificultades que ha tenido para instalar lo que se dice un gobierno, pidió a los partidarios del exiliado presidente Evo Morales que permitan el paso de gasolina y gas: “¡Déjennos gobernar por este tiempo que será corto… La ciudad de La Paz no merece ser castigada”.

La escasez que padece La Paz es visible en las largas filas que se observan en todos los rumbos de la ciudad, sea para comprar carne o pollo o para adquirir tanques de gas (acá se usan los pequeños, de 10 litros, y las familias sólo tienen derecho a adquirir uno, cuando hay, si previamente muestran el recibo de luz con su domicilio).

Áñez entró a palacio a recibir a los embajadores. En un edificio contiguo una comisión del Senado afinaba los acuerdos que darán luz a la ley de convocatoria a elecciones, que pasaría a la Cámara de Diputados y luego sería aprobada en una sesión bicameral.

Según el senador Óscar Ortiz, se llegó a acuerdos básicos y la ley sería aprobada por el Senado este sábado. El acuerdo pasa por la anulación de las elecciones del 20 de octubre, la depuración del listado electoral y el nombramiento de nuevas autoridades electorales (acá se les llama vocales del Tribunal Supremo Electoral). Igualmente, serían renovadas las autoridades electorales de los departamentos.

Este proceso podría llevar dos semanas. Una vez electos los nuevos vocales tendrían apenas 48 horas para, con ayuda de expertos internacionales, decidir el cronograma electoral y fijar la fecha de la nueva elección.

En otras palabras, los bolivianos conocerían la fecha de nuevos comicios ya cerca del jolgorio decembrino.

Pasada la medianoche, el Senado boliviano informó que la Comisión de Constitución aprobó en lo general y particular el proyecto de ley Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales y lo envió a la presidencia de la Cámara. El partido de Evo Morales cuenta con dos tercios del Congreso.

Nota de protesta a México

Al finalizar el acto protocolario matutino, varios funcionarios ofrecieron declaraciones banqueteras. La más solicitada fue la encargada de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, quien, en tono didáctico, explicó el concepto de asilo.