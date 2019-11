‘‘Cuando hacia mediados del decenio de 1960 se enteró del asesinato del jaramillista Enedino Montiel, escribió su primer poema publicado. Más de medio siglo después aún recuerda y lo enorgullece el hecho de que haya aparecido en las páginas de la Voz de México, periódico del entonces Partido Comunista Mexicano. Aparece ahora en su libro Memorial del viento:

Lo supe cuando tomaba café / con los amigos. / Me lo dijo Prieto –que dice te conocía– / hecho una furia sin consecuencias, / lleno de un coraje sin resultados. / Me lo contaron mientras bebíamos café / en una cafetería de la ciudad: / ¡Tan sin cuidado! / ¡Pero tan sin peligro! / Me lo contaron entre taza y taza de café / (Tú, para entonces, ya estabas / con la boca entre la tierra.) / Entre la tierra. / De la tierra. / Como si te hubieran sacado de la tierra. / Como si hubieras muerto lleno de raíces: / torturado / despellejado / degollado / entierrado tierradado desenterrado / tierraquitado. / Te mataron en la noche de la patria/ el quince de septiembre del mil / novecientos sesenta y cinco. / ¿Quién gritó primero, Enedino, / Tú o tu mujer / desollada y deshijada al mismo tiempo? / ¿Quién gritaba a la hora de tu muerte: / ¡Viva México!? / De la tierra, Enedino, de la tierra. / Igual que los otros que volvieron / a la tierra. / ¡Tan por ella! / ¡Tan sin ella! / Igual que tú, Enedino, los otros, el otro, / el que soñaba como tú en la libertad / y en la tierra, / el que tenía la mirada tajante / como un cuchillo, / el que mataron con tanta traición / como pudieron./ Y el otro, el último, el más cercano / en el tiempo, / con el que estabas unido desde / la sombra de tus uñas, / el que mataron también / con su Epifania Zúñiga,/ no menos cruel, no menos / cobardemente. / Ya ves, Enedino, / Zapata, Jaramillo y ahora tú. / Tres personas distintas / y una misma muerte, / y una misma traición, / y una misma tierra./ De la tierra, Enedino, de la tierra. / Por la misma Tierra.

‘‘Carlos dirigió muchos años el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista y participa del comité de Memoria, pues sabe que es parte de lo que queda de su casa política y que aquí se resguarda una memoria que también es suya. Siempre generoso, ha entregado todo su esfuerzo y muchos recursos en sostener este proyecto y difundirlo.”