Esta información deberá incluir el número de registro, vigencia, la fecha de concesión, titular, denominación y principio activo, de acuerdo con el expediente RRA 12296/19, el cual señala que el sujeto obligado respondió que la información solicitada por un particular era inexistente .

Como ocurre en todos los países del mundo, México no es la excepción. Hay un mercado negro de medicamentos que pueden estar usando sustancias que no son recomendables por la Organización Mundial de la Salud y que, por supuesto, no han pasado por el dictamen aprobatorio de la Cofepris , señaló.

En la resolución, se informó que el 25 de enero de 2015, la Cofepris publicó un listado de 32 nuevos medicamentos, incluido el Halaven, cuyo registro fue concedido el 13 de agosto de 2014. En decir, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado, éste sí ha otorgado registros relacionados con la eribulina.