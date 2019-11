Ana Langner y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 22

Por razones sociales y para evitar que se derrame más sangre, Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia en el exilio, descartó presentarse como candidato en nuevas elecciones en su país.

Que la derecha no se preocupe por mi candidatura , dijo en entrevista televisiva el ex mandatario asilado en México. Asimismo, en declaraciones hechas a la prensa aclaró que por razones sociales, justamente para que no haya muertos, decidí que si no me quieren hacer candidato en nuevas elecciones no tengo ningún problema .