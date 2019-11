Por su parte, las autoridades federales encabezadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el el comisionados del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se comprometieron en dicha reunión a hacer esfuerzos para no separar a las familias y realizar nuevos albergues, agregó la activista.

Construir nuevos albergues

Además, presentaron planes de atención a niñas, niños y adolescentes no acompañados, para lo cual se perfila la construcción de nuevos albergues en zonas cercanas a distintas estaciones migratorias.

Para Saiz, aunque es importante la atención a menores no acompañados, no se deben olvidar que también se deben hacer rutas de atención para niñas y niños acompañados, sobre todo quienes están detenidos en estaciones migratorias, que es una práctica totalmente contraria a la norma internacional y a las leyes mexicanas; no debe haber niños detenidos .

Ante ello, agregó, distintas organizaciones expusieron que hay muchos protocolos faltantes ante la presencia de niñas y niños en estaciones migratorias, ya que por el momento no se garantiza el derecho a la salud física y mental de los menores, así como de educación. Otro de los puntos que generó preocupación de las agrupaciones presentes fueron los reportes de secuestro de 400 migrantes en territorio mexicano.