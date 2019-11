Lo que necesitamos es pacificar el país, no estar en el encono, lo que es también un tema de cultura. Debemos cambiar la dinámica para las nuevas generaciones de que no todo se arregla a golpes, en una discusión ni a balazos. Estamos cansados de eso todos los mexicanos , señaló.

Cuestionado sobre los resultados de la estrategia de abrazos, no balazos , sostuvo que por su puesto que funciona . Agregó que la dependencia busca acabar con la industria de la extorsión generada por medio de movilizaciones.

Además, al hablar en redes sociales sobre la convención del IMEF, a la que acudió en representación de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Peralta expuso que compartió parte de la visión del gobierno para impulsar la inversión nacional y extranjera, la cual resumió en una fórmula sencilla: terminar con la corrupción y la impunidad .

Más tarde, en un comunicado, dijo que se busca romper la industria de la extorsión , generada por medio de movilizaciones con el fin de recibir dádivas y administrar una crisis. “Sin embargo, este gobierno no será partícipe de estas prácticas… a las organizaciones sociales que se manifiestan, queremos darles la certeza de la viabilidad jurídica y financiera, no falsas expectativas a quien no lo merece”.

Afirmó que la Secretaría de Gobernación busca impulsar la legalidad y el derecho de audiencia, por lo que se retiraron las vallas que rodeaban la sede de la dependencia.