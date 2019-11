▲ Los mexicanos queremos democracia, no dictaduras ni autoritarismos, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer. Foto Luis Castillo

Además, precisó, los ciudadanos queremos la democracia en nuestro país, no queremos dictaduras ni autoritarismos”.

Este jueves, un día después de la ceremonia de la entrega de ascensos a personal de las fuerzas armadas y del desfile por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, el mandatario destacó el trabajo de militares y marinos en el combate a la delincuencia, y sobre todo se mostró complacido por la lealtad expresada hacia su gobierno en voz del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Subrayó que en el país no hay posibilidad alguna de imponer un gobierno ni civil ni militar.

Si ellos quieren traer a personas de las organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos, también son recibidos, pero yo les pediría que sería mucho mejor que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables , destacó.

En cuanto al caso LeBarón (el asesinato de seis niños y tres mujeres), el Presidente confirmó que se reunirá el próximo lunes con miembros de esta familia, pero les pidió que de preferencia no vengan acompañados por líderes políticos o sociales, porque el objetivo es darles a conocer, en un espacio íntimo, los detalles y avances de la investigación.

Destacó que en México, a diferencia de otros países, el Ejército surgió del pueblo, de un movimiento social, tras un golpe de Estado. Por eso hemos dicho que aquí los conservadores no podrían apoyarse en las fuerzas armadas , sostuvo.

De nueva cuenta, el Presidente defendió su estrategia y ratificó que no la cambiará, aun cuando hay nostalgia por las masacres.

Aunque de enero a octubre hubo 28 mil 741 víctimas de homicidio doloso, según el más reciente informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confió en que hay suficientes elementos –como el combate a la corrupción y la atención a las causas que generan la violencia– para revertir pronto esta situación pendiente por resolver.

Mencionó que a diferencia de sus antecesores, él recibe todos los días, a las seis de la mañana, de manera personal, el reporte en materia de seguridad, lo que no hacían los anteriores presidentes. Ni modo que se levantaran para tener de lunes a viernes un acuerdo con el gabinete de seguridad , expresó.

“No sé si así lo hacían Fox, Calderón o Peña Nieto, que de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, recibieran de manera directa, personal, el reporte de lo acontecido en las últimas 24 horas en el país. No sé si se reunían todos los días los secretarios de la Defensa, de Marina, de Gobernación y de Seguridad Pública; no sé si trabajaban de manera coordinada, si no actuaban cada quien por su lado.