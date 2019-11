Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 8

En el contexto de la firma del Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres para consolidar acciones en pro de mayor participación del sector femenino en diversos ámbitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este viernes enviará al Senado una terna sólo con integrantes femeninas para sustituir a Eduardo Medina Mora, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En referencia al acuerdo, subrayó que son acciones que consolidarán algunas prácticas que ya están en marcha y enfatizó que pugnar por mayor equidad no es una tutela o concesión hacia la mujer, sino que ésta se ha abierto paso, entendiendo que la libertad no se implora, se conquista. No vamos nosotros a apostar por la desigualdad; vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes y no habrá machismo. Como esto es un proceso, se va avanzando .

Al preguntar al mandatario sobre el activismo de Evo Morales, presidente boliviano en el exilio, señaló: Actuamos de conformidad con la Constitución y en las convenciones se establece que tenemos que garantizar las libertades a quienes están refugiados, ejerciendo el derecho de asilo en nuestro país . Dijo desconocer información acerca de presuntas audiograbaciones de Morales.