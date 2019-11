En conferencia de prensa, subrayaron que la propuesta del Ejecutivo contempla más de 400 mil millones de pesos en programas sociales que no tienen reglas de operación ni padrones públicos verificables.

Al explicar la decisión de los diputados panistas de no acudir a ese lugar, donde se tenía previsto aprobar el dictamen de presupuesto, el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, y el coordinador de la bancada, Juan Carlos Romero Hicks, argumentaron razones que tienen que ver con la práctica parlamentaria y el fondo del proyecto.

Aunado a ello, agregaron, no se cumplieron las normas legislativas en torno a que deben dar cinco días para circular el dictamen antes de que sesione la comisión correspondiente, y luego el tiempo necesario para darle publicidad antes de pasar al pleno, explicaron.

De hecho, Romero Hicks aseguró que ayer al mediodía aún no había veredicto sobre el presupuesto. Frente a un escenario de falta de diálogo, opacidad y de querer aprobarlo como un cheque en blanco, a escondidas de los mexicanos, se decidió no acudir a la sede alterna, señalaron. No vamos a ser cómplices de semejante atropello , dijo.

Acompañado por sus compañeros, quienes portaban pancartas con la leyenda #MorenaNoCumple, Cortés Mendoza expuso que el presupuesto 2019 provocó la peor caída económica que no había ocurrido en México mientras Estados Unidos creciera.