n décima edición, el Corona Capital 2019 ofreció los días 16 y 17 de noviembre un recorrido por varios representantes del sonido que definió a los dosmiles. En resumen, resultó un encuentro para treintañeros chavorrucos, más nostálgico que de actualidad, pues el mejor momento de la mayoría de los headliners ya pasó, salvo algunas bandas recientes y varios clásicos.

Inusitadamente, el mejor acto fue el de los neoyorquinos de The Strokes: aunque debutaron hace casi 20 años, su garage rock no envejeció; sonaron atemporales, con el carisma intacto, ayudados por su despreocupado y adorado cantante Julian Casablancas. Además de que hoy tocan mucho mejor (grandes solos del guitarrista Nick Valensi), el audio fue impecable. Puro hit tras otro. Otro personaje insigne de inicios de siglo, el magnífico guitarrista de Detroit, Jack White, sobresalió con otro de sus proyectos: The Raconteurs, que con Brendan Benson, ejecutó el rocanrol más puro, electrizante y fino del festival. Interpol y su post punk sombrío no falla: fue idolatrado como es usual en CDMX, donde ya casi habitan. Del lado más cursi de los dosmiles, numerosos fanáticos de los británicos Keane y Travis llenaron de miel la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con sus melodías correctas. Otros de tal generación, Franz Ferdinand, con el gran frontman Alex Kapranos, sonaron tremendos pero demodé e impostados, usual en quienes se apegan a la moda: caducan con el tiempo. Y desde los años 90 llegó Weezer con su grunge pop simpaticón: uno de los actos más amados y coreados del festín.

Otro de los momentos más entrañables ocurrió con el combo de Georgia, The B-52s, con sus himnos Rock Lobster y Planet Claire; ya ajados por la edad (40 años como banda), no pierden el humor y siguen vistiendo trajes espaciales y brillantes; lástima que el sonido estuvo terrible. Otra sorpresa fue The Voidz (banda alterna de Julian Casablancas): sonó magnífico su synth-punk divertido y potente. Y para los más morros, el banquete fue Billie Eilish y su synth-industrial pop, mitad genuino, mitad prefabricado, cuyos refuerzos vocales grabados hicieron sentir que hacía playback, pues casi susurraba las rolas. Bloc Party decepcionó: sonó bien, pero sin mucho chiste.

Otros momentos de calidad: Cat Power, Dirty Projectors, Broken Social Scene, Phantogram, Mija, Georgia, Pip Blom, Inhaler, Kurt Vile, Sharon Van Etten, Polo & Pan, Car Seat Headrest.