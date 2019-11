S

e acerca Navidad y cae muy bien un moche para los regalitos. Es la tradición. Pero como no hay ese aliciente, los diputados panistas decidieron ausentarse de la sesión de la Cámara ayer, según explicó Mario Delgado, el coordinador del grupo de Morena. Además, San Lázaro está sitiado, era necesario trasladarse hasta Santa Fe y el tráfico es terrible. Por otro lado, son necesarios pero no indispensables ; los diputados morenistas con sus aliados sacan adelante la votación. Ayer se trataba de algo importante, la autorización del Presupuesto de Egresos del próximo año. Hay 6 billones de pesos por distribuir. Probablemente habrá recorte a los recursos del gobierno paralelo –los institutos llamados autónomos– y el peor librado sería el INE: un tijeretazo de mil millones de pesos al presupuesto que propuso de 12 mil 493 millones. ¡Qué pena! Los consejeros ya no podrán seguir viajando en primera clase. Les urge hacer una visita a Catemaco a darse una buena limpia: no hace mucho tiempo no los dejaron invertir alrededor de mil millones de pesos en un nuevo edificio, y como dijo el celebrado apóstol del moche, sin obras no hay sobras .

No hay riesgo por ahora

Lisa Schineller, directora de calificaciones soberanas de América Latina de Standard & Poor’s (S&P), dice que la combinación en los niveles de deuda del gobierno y de Pemex no impacta por ahora sus calificaciones, pero podría hacerlo en el futuro. No mencionó, por cierto, el apoyo millonario que el gobierno federal ha dado a la petrolera en los últimos meses. Vamos a ver cómo va a reaccionar el sector privado , dijo Schineller en referencia a la situación financiera de Pemex, al presupuesto para el siguiente año y a los proyectos de infraestructura de la actual administración. S&P rebajó en marzo la perspectiva de la nota soberana de México y la de Pemex, que están atadas debido a la presión que implica para el gobierno la abultada deuda de la petrolera, heredada del prianismo.

Revés de la Corte a Televisa

Desde la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, quien está sujeto a investigación, sus colegas se han vuelto más cautos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por Televisa en contra de la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que le impuso medidas compensatorias por ser la empresa preponderante en el mercado de la televisión abierta. ¿Qué medidas son? Debe dar acceso a empresas más pequeñas a su infraestructura, mediante el pago de tarifas autorizadas por el propio instituto. Pero hay algo que le va a doler más: no deberá monopolizar la transmisión de contenidos de alto nivel de audiencia, como partidos de futbol.