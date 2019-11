Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 34

Mexicali, BC., En nombre del grupo parlamentario del partido Morena, el presidente de la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales, Juan Manuel Molina, presentó este jueves en el Congreso local una solicitud de juicio político en contra de cuatro ex funcionarios del gobierno que encabezó el panista Francisco Vega de Lamadrid hasta el 31 de octubre pasado.

La petición busca enjuiciar a Francisco Rueda Gómez, ex secretario general de Gobierno; Loreto Quintero, ex oficial mayor y actual diputada local; Bladimiro Hernández, ex secretario de Planeación y Finanzas, y Perla del Socorro Ibarra Leyva, ex procuradora de Justicia y ahora magistrada del Poder Judicial del estado.

Este asunto está pendiente por la nula respuesta del gobierno a las manifestaciones de jornaleros agrícolas de San Quintín por los agravios en su contra desde el 17 de junio de 2015, sostuvo Juan Manuel Molina, lo que provocó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación en la que ordenó al gobierno de Vega hacer una lista de las personas violentadas y resarcir el daño.