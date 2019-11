Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 33

Oaxaca, Oax., El municipio de Oaxaca de Juárez implementará un proyecto de parquímetros virtuales en el centro histórico de la capital del estado, esquema con el cual pretende recaudar anualmente unos 42 millones de pesos y que en próximos días será presentado al cabildo de la ciudad para su aprobación, informó el alcalde Oswaldo García Jarquín.

El edil emanado del partido Morena señaló que esta iniciativa es una necesidad primordial, pues solucionaría problemas de estacionamiento que se generan en el primer cuadro de la ciudad, además de que aliviaría el congestionamiento vial e incluso el ambulantaje.

Se le preguntó si este proyecto será puesto a consideración de los ciudadanos para que lo aprueben; respondió que no, que él y el cabildo asumirán esta decisión, y si hay costos políticos, él los enfrentará.