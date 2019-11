Luego de reconocer a los medallistas de diferentes épocas como punto de referencia para la sociedad mexicana , el tamaulipeco hizo una llamada telefónica y ordenó que de inmediato se les cubriera el adeudo. Sin embargo, no pudo evitar la emoción de conocer en persona a deportistas que vio de niño cuando ganaron sus preseas olímpicas.

Usted me hizo llorar en esos rieles , le dijo a Felipe Muñoz, campeón de natación en la Alberca Olímpica Francisco Márquez. El Tibio se tocó la barba blanca y sonrió. Lo vi ganar su medalla , se dirigió al monarca pluma, Antonio Roldán, quien estaba sentado frente a su compañero y gloria del boxeo en la justa olímpica de México 1968, Joaquín Rocha, bronce en peso completo, mientras Tatiana Ortiz, Fabián Vázquez, Carlos Girón, Agustín Zaragoza y Mario González, escuchaban atentos la plática.

Les comentó que el deporte tiene muchas necesidades, que se adquirió una ambulancia ordenada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, en una visita que hizo al CNAR; “ni techos y chapas tenían, ni estaban en forma las pistas, la piscina, en fin.

Y no sólo eso, (que) se entera el secretario (Esteban) Moctezuma que ni siquiera le habíamos pagado a los entrenadores que tienen 10 u 11 meses sin sueldo y si no se les paga ¿cómo queremos ganar medallas, si no tenemos buenos entrenadores, ni una buena sinergia para poder llevar a cabo lo mínimo que se requiere para que un deportista de alto nivel logre cristalizar sus sueños, sus esperanzas y las del país , añadió Garza .

Finalmente los invitó a trabajar con los proyectos que vienen realizando, hacer una gira nacional en las escuelas y un compendio de los Medallistas Olímpicos y Paralímpicos, el cual sería editado por el Fondo de Cultura Económica.