Viernes 22 de noviembre de 2019, p. a14

La Liga MX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para evitar la filtración de recursos de procedencia ilícita en el futbol mexicano, por lo que el ente gubernamental dejó claro que vigilan a todos los clubes para que no incurran en este tipo de prácticas.

Se trata de hacer que las operaciones que se realicen en torno al futbol sean virtuosas, que haya mayor transparencia y que los clubes eviten riesgos. La palabra central de este convenio tiene que ver con la prevención y la transparencia , dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.

El convenio se firmó después de que la UIF anunció hace unas semanas que investiga a los clubes de la Liga Mx por presunto lavado de dinero o ganancias ilícitas, como parte de la Evaluación Nacional de Riesgo impulsada por el gobierno federal.

Este convenio ayudará a que los jugadores no tengan incumplimientos fiscales, que equipos con méritos puedan ascender, que clubes de Primera División no pierdan su certificado y que futbolistas y directivas no pierdan sus litigios , sostuvo.

Al ser cuestionado si había un expediente por irregularidades en la operación de Cruz Azul o por evasión de impuestos en los dobles contratos con técnicos y jugadores, Nieto señaló que no puedo dar datos sobre investigaciones particulares porque podría afectar los procesos de indagación, pero indicó que este acuerdo con la Liga MX es una buena oportunidad para evitar prácticas que se hayan presentado en el pasado .

A su vez, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx y del Ascenso, dijo que los clubes se comprometen a proporcionar toda la información que requiera la UIF para cualquier investigación, incluso la relacionada con las transferencias de jugadores.