Entre otros aspectos, Rivera indicó que con cada nuevo gobierno ese centro ha debido enfrentar el intento de deshacer lo ya logrado, además de tener que explicar a los funcionarios las diferencias entre una casa de cultura y un centro de educación artística profesional.

‘‘Hay que emanciparnos de esas rémoras de la burocracia y de los procedimientos administrativos que no entienden, porque no quieren entender, porque no disfrutan lo que es educar ni ejercer los derechos culturales que aquí se ejercen de manera cotidiana”, indicó Suárez del Real.

La ceremonia por los 40 años de la Escuela Vida y Movimiento, que es parte del Centro Cultural Ollin Yoliztli, consistió en un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli, que incluyó el estreno mundial de Amitla (Canción del vacío), de Jorge Ritter, además de interpretar la obertura Festival académico, de Brahms, e In the south (Alassio), de Edward Elgar

El acto fue atestiguado por Fernando Lozano, Carmen Beatriz López Portillo Romano, hija de Carmen Romano, Gonzalo Romeau, director de la Escuela de Música Vida y Movimiento, y Miviam Ruiz Pérez, directora académica del centro Ollin Yoliztli.