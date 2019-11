Minerva Margarita Villarreal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 3

Y que tu día sea igual a mi noche

que ofrece sus pistilos

sus pétalos

su aroma

al ave que hizo nido en el alero

cuando cesó la ruina

y mi noche aceptó su destino

Las especies volvieron

al ritmo oscilante de la cura

Largos meses

permiten hilar

almacenar para el invierno

cuando ya no podemos salir

cuando se aquietan las fundaciones

y los días vuelven a ser tan cortos

y las noches largas extienden su silencio

Ella cuidó de mí

No estarás más en esa cámara oscura y húmeda

que habías convertido en celda

No veré más tu camisón

ni tus piernas tendidas tras la puerta

ni tus pasos al levantarte escucharé

No estará más tu voz en la cocina

llamándome bajo resguardo

de trastes y sartenes

junto al horno que jamás se usó

Y aunque también entre los pucheros anda Dios

Solías no gastar el tiempo en nimiedades

El ambiente ha quedado limpio

de tu presencia

Ahora reina el vacío

como una eterna ama de casa

como la madre que jamás volvió