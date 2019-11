Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 21 de noviembre de 2019, p. 18

En vísperas de la aprobación del presupuesto federal para el próximo año, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron ayer un llamado a cuidar a la institución para que siga siendo autónoma y capaz de llevar a cabo las tareas que la Constitución le ordena en los comicios.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, resaltó que todos los partidos políticos –perdedores y ganadores– requieren de un órgano electoral fuerte y autónomo para que, como ocurrió en 2018, perduren la paz pública y la estabilidad política y económica.

A propuesta del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, los integrantes del consejo general del INE señalaron su postura sobre la eventual reducción presupuestal y la afectación que podría tener en la independencia del instituto, así como la supuesta intención de Morena de remover a consejeros incómodos.

En la sesión, los partidos mencionados y el PAN se pronunciaron contra la reducción del presupuesto al órgano electoral, pues sin recursos financieros no puede haber autonomía. Sin embargo, Morena reviró que la independencia de una institución no se basa en la asignación presupuestal, sino en las sentencias y resoluciones que tome. Recordó incluso que en 2017, cuando no tenía mayoría en el Congreso, se aprobó reducir el dinero a esta institución y nadie dijo que se estaba vulnerando su independencia.

En el debate salió a relucir la polarización que se vive en el país y Córdova advirtió que cuando las sociedades padecen dicho fenómeno, las democracias peligran.