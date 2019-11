La senadora Claudia Anaya (PRI) sostuvo que Piedra manipuló el currículo que entregó al Senado para registrarse como candidata a titular de la CNDH, porque no señala que era parte de la dirección nacional o estatal de Morena; eliminó esa parte de su vida. Eso no lo incluyó .

En el documento –que bajo protesta de decir verdad – aseguró: no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación, por lo que dijo que se apegaba a los términos de la convocatoria en la que se estableció ese requisito (para presidir la CNDH) .

Legisladores Juan Zepeda (MC) y Kenia López (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, evidenciaron que Piedra Ibarra fue integrante del Consejo Nacional de Morena y del estatal de Nuevo León, de acuerdo con un documento certificado del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el 14 de noviembre.

Los panistas Mauricio Kuri, coordinador de la bancada; Kenia López; Damián Zepeda y Gustavo Madero sostuvieron que la actual titular de la CNDH es una presidenta espuria y sin legitimidad; lo primero que debe tener una activista social es cumplir la ley, y ella no lo hizo. Cómo vas a pedir que se cumpla la ley si tú no la has cumplido; eso no lo vamos a dejar nunca .

Juan Zepeda detalló que se pidió el documento certificado del INE para que tuviera validez “y no fuese nuestro dicho. La directora del Secretariado del instiuto, Daniela Casar García nos dio un papel que señala ‘integración de los órganos directivos a nivel nacional y estatal’ de Morena”

Mientras, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que los gobernadores que no cumplan las recomendaciones de la CNDH serán sujetos de juicio político.