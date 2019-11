Palabras para Daniel Cosío Villegas

Q

uiero decir unas palabras de homenaje y gratitud a quien da nombre a esta medalla: Daniel Cosío Villegas. El trayecto que aquí me ha traído comenzó –para darle una fecha, cuestión siempre presente en la escritura de la historia– allá por 1966, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz inició una nueva ola de represión que iría a culminar en Tlatelolco en 1968 y tampoco allí se detendría.

Junto con algunos compañeros de aquellos años fui internado –así se decía– en el actual edificio del Archivo General de la Nación, que por entonces era la sede de la cárcel de Lecumberri, cuya fama ha quedado en varias memorias literarias, entre las que destaca con su oscuro brillo una obra maestra de Álvaro Mutis, Diario de Lecumberri, donde resume en un solo verso de Mallarmé su razón para contar esa vivencia:

He pensado largamente, sin embargo, y me resuelvo a contarlo mientras un verso del poema de Mallarmé se me llena de pronto de sentido, de un obvio y macabro sentido. Dice:

Un golpe de dados jamásabolirá el azar1.

Entonces, cuando el puro azar –pero esta es otra historia– me llevó en 1966 a esa cárcel de Lecumberri, comencé a estudiar y a escribir una historia de la Revolución Mexicana, que por ese entonces era un mito en toda América Latina y sobre todo en Bolivia, de donde yo había venido. Compañeros, compañeras y amigos me fueron trayendo libros y otros materiales –una Olivetti portátil– que trajo el profesor César Nicolás Molina Flores, quien fue también a parar a Lecumberri en 1968. Más presos políticos fueron llegando en esos años de Gustavo Díaz Ordaz y con ellos venían historias, experiencias y apoyos invaluables –comida, noticias, libros– de sus familias, compañeras, compañeros y amigos. Es una historia larga, no para contarla aquí ahora. Tal vez lo haga algún día Francisco Colmenares.

Así fuimos reuniendo entre varios una pequeña y selecta biblioteca circulante. La dirección de la cárcel, que tontos no eran, entendió que la tranquilidad entre los presos políticos era también otra tranquilidad para ella, y no puso obstáculo grande a que libros y revistas llegaran a los presos.