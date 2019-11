Angélica Enciso, Enrique Méndez y Roberto Garduño

Al cerrarse el margen de negociación con las organizaciones campesinas que mantienen bloqueado el Palacio Legislativo de San Lázaro, los coordinadores parlamentarios y la mesa directiva de la Cámara de Diputados acordaron buscar este jueves una sede alterna con el propósito de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

En ese entorno, los diputados priístas fueron convocados por la mañana en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional con el fin de trasladarlos en un autobús al sitio en que habrá de desarrollarse la sesión.

El bloque opositor en la Cámara de Diputados, integrado por legisladores de PAN, PRI, MC y PRD, promovió a lo largo del día la opción de la sede alterna. No obstante, la decisión de un hecho de esa magnitud corresponde a Morena y aliados –PT y PES–, así como a su nuevo respaldo del PVEM.

Mario Delgado, coordinador de la bancada del partido en el gobierno, sostuvo durante varias entrevistas de radio que esa posibilidad no figura en sus planes. Si no hay acuerdo sobre el particular, la sesión se realizaría el viernes en San Lázaro.

En medio de la incertidumbre propiciada por la carente operación política que acusa la oposición y los grupos de presión de productores y campesinos, la Comisión de Presupuesto prevé concluir esta noche el proyecto de decreto del PEF 2020, con sus anexos incluidos.

La noche del miércoles, este grupo de trabajo y la Secretaría de Hacienda empataron las cifras del gasto público.

Con el propósito de dar respuesta a la solicitudes de recursos presentadas por universidades públicas, escuelas normales, el sector salud y el campo, por conducto de la nueva financiera rural –la cual ofrecerá bajas tasas de interés y agua–, así como por los municipios, se prevén recortes al gasto solicitado por el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de otros órganos autónomos, además de los recursos destinados al pago de deuda pública y al Fobaproa.

Los montos se conocerán en el momento en que se publique el proyecto de decreto.