Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de noviembre de 2019, p. 4

La ceremonia de entrega de ascensos a militares y marinos efectuada en Palacio Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el escenario donde el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval, ratificó su lealtad al primer mandatario: Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente .

Congregados en la sede del poder presidencial, centenares de militares promovidos al rango jerárquico superior atestiguaron el discurso del general, encaminado a disipar dudas acerca de la lealtad castrense al primer mandatario.

Respaldamos su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad , aseveró el general Sandoval antes de destacar el margen de operación de las fuerzas armadas en México: Nuestra madurez institucional está fraguada en el apego al estado de derecho y a la subordinación al poder civil .

Aunque ya había pronunciado su discurso, el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, permaneció de pie a un costado del general con el fin de acudir juntos, al concluir la intervención, a la salutación oficial a López Obrador.

Como testigos del discurso de Sandoval que reivindicó a las instituciones republicanas estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y en representación del Poder Legislativo, la diputada Dolores Padierna y la senadora Mónica Fernández.

Hace unas semanas, un discurso del general Carlos Gaytán –subsecretario de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón– generó suspicacias por la inconformidad manifiesta durante un acto oficial encabezado por el general Sandoval.

En aquella fecha Gaytán cuestionó que el resentimiento de una pretendida izquierda polarizara a la sociedad y, en el caso de las fuerzas armadas, hiciera sentirlos inquietos y ofendidos porque los militares fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con la forma con la que hoy se conduce al país .