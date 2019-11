Democracia y dinero

El héroe involuntario de la jornada del 1º de julio de 2018, Lorenzo Córdova, saltó a defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué héroe involuntario ? A lo largo de la campaña presidencial hubo señalamientos de su mal disimulada antipatía hacia Morena y su candidato, hubiera sido feliz, dicen, si ganara el PRI, le debe el puesto de presidente del instituto a Peña Nieto. Pero fueron las elecciones más democráticas de la historia reciente, a pesar suyo. Ahora dice que no es enemigo del gobierno pero que defenderá la autonomía del INE. Lo que está en el fondo es un asunto de dinero. No quiere Córdova que la Cámara de Diputados le recorte el presupuesto que ha solicitado para el año próximo: 12 mil 493 millones de pesos, y eso que no será el 2020 año de elecciones. Hay que defender hasta con los dientes esa millonaria democracia.

Ombudsman social

Asunto: el impuesto a ahorradores

Por favor, apóyenme con esta pregunta que me hace un familiar, quien es agente inmobiliario. Quieren obligar a los bancos a cobrar menos intereses, pero Hacienda le subió casi uno por ciento de impuestos a los ahorradores (con estado de cuenta de un cliente en mano, no me lo estoy inventando). Que alguien me explique…

Juan Carlos Bello Salmerón/ Acapulco

R: Es una disposición desafortunada que se coló en la Ley de Ingresos 2020. En cambio, el Congreso se doblegó ante los lobbistas (nombre elegante del coyote) que lograron que no subiera el IEPS a la comida chatarra ni a los cigarrillos.

Twiteratti

Qué bonito escuchar a las fuerzas armadas mexicanas cantando y tocando, refrendando su apoyo total al comandante supremo.¡Se vale llorar, comandante Borolas!

Alejandra Robles/ @AlexdeTj

