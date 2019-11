Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 21 de noviembre de 2019, p. 30

Santiago. Un relevante senador derechista, Andrés Allamand (Renovación Nacional, RN), lanzó ayer su propia interpretación acerca del acuerdo entre partidos oficialistas y opositores para abrir un camino hacia una nueva Carta Magna en Chile, sembrando temores de que los ultraconservadores se preparan para desconocer lo comprometido e intentar mantener la Constitución pinochetista.

Allamand, cercano al presidente Sebastián Piñera y casado con la recalcitrante ministra de Educación, negó en varias entrevistas que la falta del quórum de dos tercios establecido para aprobar normas y reglamentos constitucionales pueda ser resuelta posteriormente mediante leyes aprobadas por mayorías simples en el Parlamento.

“Quiero señalar categóricamente (…), nunca alguien pensó que si no hay acuerdo eso significa que se transforma en ley simple; fue exactamente lo contrario lo que se quiso. Habría sido absurdo decir: ‘mire en lo que tenemos acuerdo dos tercios, y en lo que no, entonces ley simple’”, afirmó. Incluso fue más allá y aseveró que si no se alcanzan los dos tercios para ninguna de las normas, fracasó la convención; si fracasó la convención, no hay plebiscito de ratificación y si no hay plebiscito de ratificación, aunque a algunos les moleste, no hay nueva Constitución. Por lo tanto, rige la Carta Magna vigente .

Otra senadora, la pinochetista Ena Von Baer (Unión Demócrata Independiente), hizo afirmaciones casi idénticas.

Desde la oposición saltaron las alarmas: el Partido Socialista lo acusó de recurrir a leguleyadas para hundir el proceso; el diputado Gabriel Boric (Frente Amplio) dijo que desde el primer minuto hizo todo para que no haya acuerdo ; y el senador Felipe Harboe (Partido por la Democracia) afirmó que a aquel “nunca le gustó el acuerdo, ya que él defiende la Constitución del 80 y no participó en todas las conversaciones, así que mejor que vaya a votar no en el plebiscito y nos deje avanzar”.