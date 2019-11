L

os medios de difusión dominantes, capitaneados por Estados Unidos, intentan imponer un relato absolutamente falso sobre el golpe de Estado en Bolivia. Respecto de este peligro y la urgente necesidad de contrarrestarlo coincidíamos un grupo de compañeras y compañeros el martes 10 en un inolvidable y productivo encuentro con Evo Morales y Álvaro García Linera, presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Debe quedar claro: en Bolivia no hubo nada parecido a un fraude electoral, mucho menos el descomunal fraude de que hablan sin pruebas medios como El País, de Madrid, Clarín, de Buenos Aires, o CNN en español, que algunas personas todavía tienen por serios, cuando no son más que bocinas del ministerio de propaganda del imperio. Ni siquiera el sesgado informe preliminar de la OEA se atreve a afirmar que haya existido fraude en las elecciones generales del 20 de octubre y sólo se refiere a irregularidades en relación con una muestra de actas cuya selección despierta muchas sospechas ya señaladas por el análisis que hizo el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, prestigioso grupo de estudios con sede en Washington. El análisis (http://cepr.net/), un exhaustivo trabajo estadístico sobre los datos reales de las elecciones bolivianas, no encuentra evidencia de que hubo irregularidades o fraude que afecten el resultado oficial que le dio al presidente Evo Morales una victoria en primera vuelta.