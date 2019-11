En la Cámara de Diputados no hace falta que lo acepten. Dos indígenas, ambos militantes del MAS, asumen la presidencia y la vicepresidencia del órgano legislativo que, en un escenario posible pero no seguro, designará a los nuevos jefes del INE boliviano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes tendrán a su cargo la organización de los nuevos comicios, una vez que el mismo Congreso lance la convocatoria.

El presidente en el exilio responde desde México: Algunos no aceptan que los indios gobiernen .

La excepción, quizás, es un renunciante diputado opositor que alude a Morales sin nombrarlo y que no está presente. La secretaria del Parlamento lee una carta de renuncia en la que se habla de un fraude monumental , de un régimen nefasto y de las intenciones de alguien de perpetuarse en el poder.

Los diputados del MAS no hacen gestos ni responden.

El Senado sesiona simultáneamente y recibe, del gobierno de facto, un proyecto de ley para convocar a elecciones (los vocales del TSE, equivalentes a los consejeros del INE mexicano, son nombrados por ambas cámaras).

El paso previo, claro, es declarar nulas las elecciones de hace un mes, que Morales ganó, según cifras oficiales, con más de 10 puntos de ventaja, y que luego fueron cuestionadas por la oposición y por un informe de la OEA.

Será un camino largo para un país en crisis, con 71 bloqueos carreteros que han estrangulado a La Paz y Cochabamba.

Una vez nombrados los vocales –lo que puede ocurrir en dos semanas–, el Congreso debe convocar a nuevas elecciones y el TSE encargarse de organizarlas.

El joven diputado Cabrera, representante de Santa Cruz, masista en un terriotrio opositor, toma el micrófono, de pie en un extremo del salón. Pide que las nuevas autoridades electorales sean la transparencia pura y que el ejército y la policía se replieguen.

Luego, se arranca con el deslinde: Estamos listos, como MAS para ir a nuevas alecciones… Nosotros hacemos leyes, pero no administramos elecciones; no somos responsables de lo que haya ocurrido en el país en los comicios del 20 de octubre”.

Admite Cabrera que en su región ha participado en acciones para levantar bloqueos y que posiblemente algunos me llamarán traidor. Si preferir que no haya más matanzas es ser traidor, soy traidor .

Se va de largo. Arranca aplausos de su propia bancada y de los opositores cuando se refiere a la élite que mandaba en la cámara, cercana al gobierno de Morales (según explica un colega boliviano): He sido muy crítico de esas amiguitas y amiguitos que se paseaban por todo el mundo y nunca iban a sus territorios electorales.

En el entorno de Evo Morales suelen decir que en tiempos de crisis cualquier disidencia es traición , pero la ausencia del presidente y su círculo más cercano, parece haber afectado el espíritu de cuerpo y la disciplina.

Las fisuras internas no son tan claras entre las bases que siguen poniendo cuerpo y alma. Arriba, en El Alto, ayer enterraron a sus muertos entre reclamos de justicia. En las redes sociales circularon videos de la llegada de contingentes a la comunidad de Senkata. No están solos, no están solos , gritaban en las calles.

Movilización-negociación, el horizonte posible de los masistas sin Evo Morales.