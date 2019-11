Además, precisó Orozco, se encontró un cartelón de miembros de la delincuencia organizada en contra de elementos de la Fiscalía, de lo cual no daré cuenta por razones obvias. Por lo pronto, terminó el proceso de recolección de indicios y continuará la investigación .

Sobre la localización de los restos humanos en la camioneta, Orozco dio a conocer que se trata de dos hombres que no han sido identificados.

La tarde de ayer autoridades del municipio de Escobedo reportaron la localización de una mujer muerta dentro de una maleta en la colonia Pedregal del Topo Chico, donde vecinos realizaron la denuncia.

Cárteles en formación

El secretario de Seguridad estatal. Aldo Fasci, aseguró el martes que el repunte de violencia en la zona metropolitana se debe al nacimiento de tres nuevas células de distribuidores de drogas.

“Hay grupos que no pertenecen a un cártel de los tradicionales, pero están formándose; se están creando nuevos grupos delictivos. Son tres, pero no voy a darles publicidad y no les voy a decir los nombres”, expresó.

Según el funcionario, estos grupos operan en las zonas poniente y norponiente de Monterrey.