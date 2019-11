Raquel Tibol, fallecida en 2015, se refirió en su libro Frida Kahlo: una vida abierta (Universidad Nacional Autónoma de México, 2002) a Retrato de una dama en blanco, ‘‘que hace algunos años sacó al mercado Manuel Álvarez Bravo, argumentando que le había sido obsequiado a su célebre madre: Lola Álvarez Bravo”.

La crítica de arte explicó entonces que ‘‘en entrevista telefónica sostenida el 5 de abril con la conocida fotógrafa me dijo: ‘Nunca tuve ese cuadro en mi casa, nunca lo fotografié y por las fotografías que he visto yo también creo que no es de Frida’”.

Canasta con flores ha estado en Nueva York casi siempre, un tiempo en Suiza y Los Ángeles, antes de ser adquirida en 2007 para la colección Alsdorf.