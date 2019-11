Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. 36

Durante el Conversatorio por los 30 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, organizado en el Senado por Morena, narraron su experiencia menores que se vieron afectados en el operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán. Ángela Castañeda, de 15 años, describió la angustia que vivió durante el Culiacanazo, ya que, recordó, quedó en la línea de fuego.

“El 17 de octubre pasado –platicó– me tocó vivir un acontecimiento demasiado malo. El jueves negro estuve en la línea de fuego, sentí el terror de estar separada de mi familia, mientras mi mamá estaba del otro lado de la ciudad sin poder hacer nada. Yo estaba encerrada en una plaza comercial viviendo el caos. Vi personas llorando, diciendo que no querían morir. Pensé que no iba a salir nunca. Me encontraba en estado de pánico”.

La adolescente agregó que en Culiacán me siento con una inseguridad muy grande que sólo por el hecho de ser mujer corro el peligro de desaparecer. Vivo con el miedo de que el narco me lleve como esclava o me usen para la trata de personas, ya que predomina una cultura machista .

¡Era tanta la impotencia!