a conducción gubernamental, según sesudos teóricos, no puede llevarse de un modo, original, distinto, más apegado a lo popular, a lo justo. Tiene que seguir, sin dudas y desviaciones, las duras reglas de la democracia. Ese largo y accidentado sendero, de innumerables meandros, que se pretende reducir a un sistema electoral para arribar al poder. Un modo de hacer y conducir el quehacer público de acuerdo con los pesos y contrapesos que conducen a un mejor balance de medibles resultados. Un trajinar que se apegue a ciertas reglas de transparencia para la toma de decisiones mejor informadas y compartidas. Una democracia que se entiende como un conjunto de normas que, según los críticos apegados al concentrador modelo, fue penosamente perfeccionado en el anterior y decadente sistema establecido, hoy bajo litigio y cambio. Uno en el cual, los muchos defensores que se expresan por todos lados, encontraron su modus vivendi y operandi. Y de ahí no quieren salir o no les presenta, la actual conducción de los asuntos públicos, una salida que les convenga. La desean, la disputan y quieren, en todo caso, a la medida de sus preferencias, intereses y entendimiento.

Durante los pasados 40 años, el sistema prianista establecido actuó y deformó, de inmisericorde manera, las famosas y teorizadas normas democráticas. Bajo las especificaciones del patrimonialismo exacerbado se marcaron, con premura, capricho y contundencia, todas y cada una de las prácticas políticas y administrativas. Fue, en verdad, un periodo por demás irregular, por demás celoso de sus soberanas pretensiones. Sin contemplación alguna para imponer sus formas y métodos de colonización de todos y cada uno de los ámbitos bajo su decretado dominio. No hubo nicho laboral alguno, tanto en la creación de organismos de muy variada tesitura, como de las normas bajo las cuales se debía operar, que escapara al modo deseado por su altísima voluntad. No se podía, según sus criterios de poder, dejar pasar la oportunidad sin moldearlos, con dura terquedad, en su mera intimidad, estructura y alcances. Los fueron cincelando a su entero uso y disfrute sin enfrentar reacciones y réplicas de consideración. Para semejante misión recibieron sabios consejos, apoyos narrativos y aprobaciones de la cátedra académica o difusiva, formada bajo sus gustos, ideología e intereses de toda clase y laya. De esta indeclinable manera fueron integrando las piezas de lo que ahora se tilda como orden establecido. Uno, de rígida tesitura, que se impuso sobre los mexicanos durante 40 largos, tenebrosos, injustos e ineficientes años.