E

n junio pasado, una comitiva española compuesta por diputados europeos y familiares de víctimas de la dictadura franquista (1939-75) gestionó en Buenos Aires apoyos en favor de la querella que se tramita contra los crímenes cometidos por el Estado español, durante la famosa transición democrática (sic, Pactos de la Moncloa, 1977).

La solicitud se apoya en la investigación de los crímenes del franquismo y el posfranquismo, que la jueza argentina María Servini de Cubría impulsa desde 2010, ya que la ley de amnistía del país ibérico impide juzgar a los responsables en territorio español (1977).

Asimismo, otra solicitud similar acaba de presentarse en tribunales federales de esta ciudad, que dice: “Urgimos a Argentina a que nos ayude en nuestra lucha, y que investigue la atrocidad de esos crímenes…” ¿De dónde provenía y a cuáles crímenes se refería, ahora, el pedido?

La solicitud de marras fue presentada por una asociación de rohinyás (minoría musulmana de Rakáin, provincia occidental de Myanmar, en la antigua Birmania), sometidos a limpieza étnica por las autoridades del país asiático (2016/17). Crimen de lesa humanidad tergiversado por los grandes medios y la delicada consejera de Estado birmano, Aung San Suu Kyi (Nobel de la Paz, 1991).

Acompañados por las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz 1980), los rohinyás recurrieron a la justicia argentina porque en su país no hay tribunales independientes. Mientras que en el ámbito internacional, la Corte Penal no puede intervenir porque el Consejo de Seguridad no ha enviado el caso.