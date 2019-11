Además, consideró infundados los argumentos del ex servidor público, quien señaló transgresión a sus derechos humanos; argumentó que el juez de control emitió su resolución apegado a derecho al acreditar que el ex funcionario actuó de forma dolosa.

El juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó un amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra la orden de aprehensión librada en su contra el pasado 25 de mayo, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la compra de la empresa Agronitrogenados, a precios sobrevaluados, a Altos Hornos de México.

De acuerdo con el expediente 487/2019, en noviembre de 2012 se realizaron dos transferencias. Una por un millón 500 mil dólares, el 7 de ese mes, y la otra el 13 de noviembre, por un millón 80 mil dólares, recursos que habrían sido para la compra del inmueble.

Asimismo, Ortega Tlapa sostuvo que el juez de distrito responsable no transgredió el principio de presunción de inocencia al emitir la orden de captura, pues se comprobó que no existen datos que demuestren que el ex funcionario tenga arraigo en la Ciudad de México y cuenta con los recursos suficientes para darse a la fuga, lo cual se acredita con sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, en las que se advierte que sus hijos nacieron en el extranjero, aunado a que también cuenta con domicilio fuera del país.