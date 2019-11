Durante la apertura de un bazar navideño con piezas elaboradas en centros penitenciarios, Sánchez Cordero censuró a los gobernadores que buscan remover a jueces cuando no les gustan sus resoluciones, pero destacó enseguida: “El que realmente me preocupa es el sistema de procuración de justicia. No hay estabilidad en el empleo de los fiscales ni de toda la carrera ministerial, ni tampoco autonomía (…) de los ejecutivos locales, sobre todo, (pero) sí del Ejecutivo federal. Y esto ha tenido como consecuencia un tema de impunidad muy importante”.

Para ilustrar su aseveración, mencionó que de 33 millones de delitos cometidos, sólo se denuncian 1.9 millones. Además, un porcentaje muy pequeño se judicializa y un número todavía menor de casos llegan a sentencia condenatoria o absolutoria.

Luego aludió al crecimiento del número de presos políticos en las cárceles nacionales. Están ahí, asumió, no por haber cometido algún ilícito sino por haberse manifestado contra un gobernador .