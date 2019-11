Rubén Villalpando y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. 13

Ciudad Juárez, Chih., La Guardia Nacional tiene en su poder una videograbación que comprobaría que el ataque a la comunidad LeBarón-Langford fue directo y no producto de una confusión, como manejaron inicialmente las autoridades, señaló ayer el vocero mormón Julián LeBarón.

El dirigente sostuvo que tienen conocimiento de que fueron los propios sicarios quienes grabaron cuando le dispararon a Rhonita y a sus cuatro hijos, después bajaron de las camionetas y gritaron ¡Quémenlo, quémenlo! , en alusión al vehículo.

El grupo al que se atribuye el ataque en el municipio de Bavispe, ubicado en los límites de Sonora y Chihuahua, iba en un convoy de 12 o 14 personas vestidas con ropa tipo militar y armados con rifles y pistolas, agregó.