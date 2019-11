Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. 6

Casi al mismo tiempo que Enrique Graue rendía protesta para un segundo periodo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó que le vaya bien y lo felicitó por haber sido relegido; reprobó los actos de violencia de la semana pasada en la máxima casa de estudios y llamó a no caer en provocaciones, además de criticar a quienes se tapan la cara con el fin de irrumpir.

Al presentar ayer en la conferencia de prensa su nuevo libro, Hacia una economía moral –en el cual sustenta la política económica de su administración–, adelantó que en éste equipara el modelo neoliberal con el porfirismo.

Sostuvo que quienes criticaron que el presidente de Bolivia en el exilio Evo Morales ofreciera una conferencia de prensa en un restaurante de la colonia Roma son parte de posturas conservadoras y –tras asegurar que no se pronunciará acerca del partido Morena– llamó a las fuerzas políticas a desterrar las prácticas antidemocráticas.

El mandatario comenzó su conferencia de prensa en Palacio Nacional con el respaldo a la gestión de Graue: “Me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector de la Universidad (…) desde luego, con absoluto respeto a la autonomía universitaria, pero hay cooperación, sobre todo en la elaboración de proyectos”.