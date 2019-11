Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. 4

Ex rectores y profesores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respaldaron la postura del rector Enrique Graue de rechazar en forma tajante la violencia.

No cabe en la Universidad la violencia , señaló Octavio Rivero Serrano en entrevista, después de la ceremonia en la que Graue asumió la rectoría para el periodo 2019-2023, a la cual asistieron ex rectores como Pablo González Casanova y José Sarukhán Kermes.

Lamentablemente en todo el país crece la violencia, pero la UNAM debe ser siempre una isla de paz y de trabajo , quienes atacaron la Rectoría la semana pasada no son universitarios, porque el simple hecho de actuar como lo hicieron hace pensar que no son parte de la Universidad , consideró Rivero.

El ex rector José Narro Robles planteó que en una institución como la UNAM no se debe imponer ni haber espacio para la irracionalidad: Esta es una casa de ideas, de tolerancia, de respeto, de diálogo, es casa de la inteligencia, no de la violencia .